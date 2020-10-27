В Уфе скончалась автор башкирского школьного вальса Зухра Файзуллина

В Уфе скончалась автор башкирского школьного вальса Зухра Файзуллина

Сегодня, 10:49ОбществоМинзаля АскароваPhoto: Зухра Файзуллина\Вконтакте
В Башкирии скончалась драматург и композитор Зухра Файзуллина. Об этом Mkset сообщили родственники погибшей.

Сегодня ночью стало известно о смерти известной башкирской поэтессы, композитора, драматурга и журналиста Зухры Файзуллиной. Ей было 74 года. По данным «Башинформ», которое ссылается на коллег, Файзуллина перед смертью лечилась от вирусной пневмонии и находилась на аппарате ИВЛ. Однако её родственники в разговоре с Mkset отметили, что о причинах смерти пока говорить преждевременно.

Зухра Файзуллина-Фаттахова — уроженка деревни Казмашево Абзелиловского района, выпускница БашГУ. Трудовую карьеру начинала как учительница в школах малой родины. С 1980 года жила в городе Сибай, где преподавала в местном педагогическом колледже.

1996 году ее назначили главным редактором межрегиональной газеты «Атайсал», с 2005 года перешла в литературный отдел сибайского детского театра «Сулпан».

Зухра Файзуллина — автор множества сборников песен и пьес, ею была создана песня «Мәктәп вальсы» («Школьный вальс»), которая в исполнении певицы Алсу Бахтиевой стала хитом среди нескольких поколений башкирских школьников. Она состояла в союзе писателей и журналистов Башкирии, в союзе журналистов России, имела звание заслуженного учителя РБ, была лауреатом множества премий.

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