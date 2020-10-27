В Уфе скончалась автор башкирского школьного вальса Зухра Файзуллина

Сегодня ночью стало известно о смерти известной башкирской поэтессы, композитора, драматурга и журналиста Зухры Файзуллиной. Ей было 74 года. По данным «Башинформ», которое ссылается на коллег, Файзуллина перед смертью лечилась от вирусной пневмонии и находилась на аппарате ИВЛ. Однако её родственники в разговоре с Mkset отметили, что о причинах смерти пока говорить преждевременно.