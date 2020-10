В Уфе с начала 2020 года более 300 воспитанников детдомов нашли семью

В столице Башкирии за минувшие девять месяцев 309 детей обрели новую семью. Об этом на оперативном совещании в мэрии города сообщила начальник Управления по опеке и попечительству столицы Лариса Ольте.

По её словам, пандемия коронавируса также повлияла на процесс определения детей в семьи. Тем не менее, потенциальные приемные родители знакомились с воспитанниками детдомов в режиме онлайн. Также некоторых детей временно передавали в гостевые семьи. По результатам программы гостевых семей депутат Госсобрания Айгуль Гареева стала мамой одной из воспитанниц детского дома. На сегодняшний день в детдомах Уфы проживают чуть более двух тысяч детей. Из них 241 ребенок находятся в детских учреждениях, 121 и 317 - в семьях усыновителей и приемных родителей, а у опекунов проживают 1377 человек.

