За минувшие сутки в России количество пациентов, выздоровевших от COVID-19, составило 7574. Всего с начала пандемии эта цифра достигла 1 146 096.

Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Об этом пишет russian.rt.com. Днем ранее врачи выписали из больниц 7704 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter