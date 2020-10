Больше трех тысяч пациентов выписали московские медики из коронавирусных госпиталей за последние 24 часа.

Газета “Известия” сообщает, что общее количество пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции в московских больницах за последние сутки составляет 3269 человек. Таким образом, число пациентов, вылечившихся от “ковида” с начала пандемии составляет почти триста тысяч человек. За этот же период больше двадцати тысяч россиян скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

