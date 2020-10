В Башкирии выявлено 85 новых случаев заболевания коронавирусом

В Башкирии за минувшие сутки 85 жителей республики заболели коронавирусом. Об этом сообщила на оперативном совещании в мэрии заместитель руководителя Роспотребнадзора РБ Галина Пермина.

Также известно, что за все время в республике заболели опасным вирусом 10 415 человек. Темп прироста 257,1 заболевших на 100 тысяч населения. По словам Галины Перминой, в Уфе и республики за счет взрослых пациентов зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонии. Однако количество заболевших за сутки не уточняется. Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Забелин заявил, что за прошедшую неделю выписано с выздоровлением более 800 человек. За все время с начала распространения коронавируса выписаны с выздоровлением 90% от общего числа заболевших. В стационарах республики более 32% свободных коек, сообщил Забелин. Из 4680 занято 3800 коек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter