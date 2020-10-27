В Башкирии выявлено 85 новых случаев заболевания коронавирусом

Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Забелин заявил, что за прошедшую неделю выписано с выздоровлением более 800 человек. За все время с начала распространения коронавируса выписаны с выздоровлением 90% от общего числа заболевших. В стационарах республики более 32% свободных коек, сообщил Забелин. Из 4680 занято 3800 коек.