В Башкирии увеличилось число ковид-лабораторий

В Башкирии увеличилось число ковид-лабораторий

Вчера, 18:29ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На территории Башкирии выросло количество лабораторий, где проводят тестирование на коронавирус. Об этом рассказала заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Мария Скотарева на еженедельном брифинге.

Теперь тест на наличие коронавируса можно пройти в 25 лабораториях. Мария Скотарева также добавила, что в связи с их открытием увеличилось и количество тестируемых. Так, на 27 октября обследование на Covid-19 методом ПЦР прошли 1 264 252 жителя республики, серологическим методом обследовано 251 688 человек.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщал, что старшеклассники и студенты пройдут тесты на коронавирус. Для анализа были отобраны четыре школы, три вуза и три колледжа. Тестирование пройдут случайные ученики.

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