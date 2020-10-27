В Башкирии увеличилось число ковид-лабораторий

Теперь тест на наличие коронавируса можно пройти в 25 лабораториях. Мария Скотарева также добавила, что в связи с их открытием увеличилось и количество тестируемых. Так, на 27 октября обследование на Covid-19 методом ПЦР прошли 1 264 252 жителя республики, серологическим методом обследовано 251 688 человек.