Слепому москвичу предоставили неработающий портативный компьютер

По словам Алексея, сразу после этого ему позвонили из компании «Круст» и предложили аппарат ElBraille с аналогичными функциями, если взамен он подпишет бумагу о том, что не имеет претензий. «Я не знаю, кто на них кулуарно надавил, но через какое-то время мне действительно доставили ElBraille».