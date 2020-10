Слепому москвичу предоставили неработающий портативный компьютер

В рамках индивидуальной программы реабилитации (ИПР) незрячему Алексею Черникову из Москвы предоставили нерабочую технику от компании “Круст”. У молодого человека диагностирована дистрофия сетчатки глаза.

Портативные компьютеры с рельефно-точечным шрифтом Брайля включили в список ИПР для слабовидящих не так давно. Одно такое устройство стоит около 230-250 тысяч рублей, но в России всем незрячим их выдают бесплатно. Алексей свой компьютер тоже получил, однако не мог прочитать написанное на аппарате, который через несколько минут работы сильно нагревался и начинал источать запах пластика. Как пишет kp.ru., Алексей сразу же позвонил производителям. «Меня пытались по телефону проконсультировать, но консультации не помогли. И никто ко мне не приехал чинить этой устройство», - рассказал он. Аппараты, закупаемые государством, производит екатеринбургская компания «Круст», которая выиграла тендер. Алексей отметил, что до него проблемы возникали и у других людей. Он предположил, что представители компании очень спешили распространить компьютеры и закрыть тендер, прежде чем посыпятся жалобы. После неудачной попытки получить помощь от производителей молодой человек решил обратиться в Департамент здравоохранения с требованием поменять прибор. Однако там ему ответили отказом, потому что акт приема-передачи уже был подписан. Тогда Алексей при помощи фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» связался с членами экспертного совета, который сертифицирует устройства. Ему пообещали довести информацию до Департамента здравоохранения и повлиять на отмену тендера. По словам Алексея, сразу после этого ему позвонили из компании «Круст» и предложили аппарат ElBraille с аналогичными функциями, если взамен он подпишет бумагу о том, что не имеет претензий. «Я не знаю, кто на них кулуарно надавил, но через какое-то время мне действительно доставили ElBraille». Сейчас эти аппараты активно эксплуатируются разными специализированными организациями и именно их должны выдавать в рамках ИПР. По словам Черникова, ему повезло, так как фонд оказал большую помощь. Однако остается открытым вопрос: сколько других незрячих людей в России получили дефектные аппараты, которые им отказались обменять?

