Сбербанк сообщил об увеличении портфеля рублевых счетов до 5,6 трлн рублей

Кирилл Царев подчеркнул, что сейчас наблюдается тренд роста текущих счетов. Клиенты выбирают ликвидность сбережений на бессрочных продуктах, а не срочные депозиты. За январь — сентябрь этого года портфель рублевых текущих и карточных счетов увеличился на 24%, составив 5,6 триллиона рублей. Об этом информирует newsnn.ru.
Топ-менеджеры Сбербанка связали это с тем, что с учетом тренда снижения ставок по вкладам клиенты для формирования финансовой «подушки безопасности» предпочитают накопительные продукты без срока размещения, имея возможности неограниченного пополнения и снятия денег.
Из-за эпидемии китайской коронавирусной инфекции и действия ограничений у вкладчиков вырос спрос на открытие продуктов в цифровых каналах. Например, доля digital по срочным вкладам выросла в 1,5 раза, а по текущим счетам — увеличилась на 5% в период весенней самоизоляции и сейчас находится практически на апрельском уровне — 77%.
Нынешний портфель пассивов физических лиц составляет порядка 15 триллионов рублей, подытожил руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка.