Сбербанк сообщил об увеличении портфеля рублевых счетов до 5,6 трлн рублей

Из-за эпидемии китайской коронавирусной инфекции и действия ограничений у вкладчиков вырос спрос на открытие продуктов в цифровых каналах. Например, доля digital по срочным вкладам выросла в 1,5 раза, а по текущим счетам — увеличилась на 5% в период весенней самоизоляции и сейчас находится практически на апрельском уровне — 77%.