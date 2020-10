Сбербанк сообщил об увеличении портфеля рублевых счетов до 5,6 трлн рублей

Вкладчики Сбербанка чаще выбирают накопительные продукты без срока размещения, чем вклады. По словам руководителя блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилла Царева, за первые девять месяцев 2020 года портфель рублевых счетов банка увеличился почти на 25% и достиг 5,6 триллиона рублей.

Кирилл Царев подчеркнул, что сейчас наблюдается тренд роста текущих счетов. Клиенты выбирают ликвидность сбережений на бессрочных продуктах, а не срочные депозиты. За январь — сентябрь этого года портфель рублевых текущих и карточных счетов увеличился на 24%, составив 5,6 триллиона рублей. Об этом информирует newsnn.ru. Топ-менеджеры Сбербанка связали это с тем, что с учетом тренда снижения ставок по вкладам клиенты для формирования финансовой «подушки безопасности» предпочитают накопительные продукты без срока размещения, имея возможности неограниченного пополнения и снятия денег. Из-за эпидемии китайской коронавирусной инфекции и действия ограничений у вкладчиков вырос спрос на открытие продуктов в цифровых каналах. Например, доля digital по срочным вкладам выросла в 1,5 раза, а по текущим счетам — увеличилась на 5% в период весенней самоизоляции и сейчас находится практически на апрельском уровне — 77%. Нынешний портфель пассивов физических лиц составляет порядка 15 триллионов рублей, подытожил руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка.

