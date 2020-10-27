Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию по ИИ и дата-анализу для школьников

«Такую онлайн-конференцию мы проводим впервые в истории России. Задача — помочь ребятам, интересующимся искусственным интеллектом и анализом данных, "прокачать скилы", обрести веру в себя и понять, что они уже сейчас могут менять этот мир, овладевая технологиями будущего. Для этого мы собрали уникальную команду настоящих профи — они поделятся релевантными знаниями, которых не найти в учебниках, ведь сама отрасль трансформируется буквально каждый день и теория не поспевает за практикой. Наше мероприятие бесплатно, и принять в нём участие может каждый».