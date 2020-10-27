«Не могу больше ждать»: сирота из Белорецка вновь вынужден через суд добиваться жилья

«Не могу больше ждать»: сирота из Белорецка вновь вынужден через суд добиваться жилья

Сегодня, 13:43ОбществоМинзаля АскароваPhoto: Mkset.ru
Районные власти не хотят учитывать года, потраченные Фирдаусом Шайхутдиновым на восстановление справедливости — молодой человек добивался признания своих прав почти десять лет.

Сирота Фирдаус Шайхутдинов из Белорецка намерен снова обратиться в суд. Как рассказал молодой человек Mkset, районная администрация не желает выдавать ему положенное законом жилье вне очереди. Напомним, после нескольких лет судебных разбирательств ему удалось доказать, что он имеет право на бесплатную квартиру от государства.

— Мне уже 30 лет, а чиновники хотят, чтобы я стоял в очереди и ждал свою квартиру. Я и так потерял почти десять лет, доказывая им, что я имею право на квартиру, — говорит Фирдаус.

Photo: Mkset.ru

Напомним, власти Белорецкого района многие года настаивали, что Фирдаус Шайхутдинов должен жить в разрушенном доме своего деда в 70 км от города Белорецк.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы