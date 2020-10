«Не могу больше ждать»: сирота из Белорецка вновь вынужден через суд добиваться жилья

Районные власти не хотят учитывать года, потраченные Фирдаусом Шайхутдиновым на восстановление справедливости — молодой человек добивался признания своих прав почти десять лет.

Сирота Фирдаус Шайхутдинов из Белорецка намерен снова обратиться в суд. Как рассказал молодой человек Mkset, районная администрация не желает выдавать ему положенное законом жилье вне очереди. Напомним, после нескольких лет судебных разбирательств ему удалось доказать, что он имеет право на бесплатную квартиру от государства. — Мне уже 30 лет, а чиновники хотят, чтобы я стоял в очереди и ждал свою квартиру. Я и так потерял почти десять лет, доказывая им, что я имею право на квартиру, — говорит Фирдаус. Photo: Mkset.ru Напомним, власти Белорецкого района многие года настаивали, что Фирдаус Шайхутдинов должен жить в разрушенном доме своего деда в 70 км от города Белорецк.

