Минздрав Башкирии рассказал о проведении массовой вакцинации от коронавируса

Минздрав Башкирии рассказал о проведении массовой вакцинации от коронавируса

Вчера, 18:00ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 27 октября, прошёл брифинг по коронавирусу. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин обозначил примерные сроки массовой вакцинации от Covid-19.

По его словам, широкая вакцинация планируется в конце этого года-начале следующего. В данное время три вакцины от коронавируса проходят необходимые исследования.

Начнется вакцинация по мере увеличения производства и анализа информации от пострегистрационных исследований. Говорить о самой структуре организации пока ещё рано, так как механизм до конца ещё не отработан, отметил Максим Забелин.

Напомним, в Башкирии проставили 42 вакцины от коронавируса. Также в республике продолжается вакцинация от гриппа. Как сообщал Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве, прививку проставили более 1,2 миллиона жителей Башкирии.

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