Минздрав Башкирии рассказал о проведении массовой вакцинации от коронавируса

Сегодня, 27 октября, прошёл брифинг по коронавирусу. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин обозначил примерные сроки массовой вакцинации от Covid-19.

По его словам, широкая вакцинация планируется в конце этого года-начале следующего. В данное время три вакцины от коронавируса проходят необходимые исследования. Начнется вакцинация по мере увеличения производства и анализа информации от пострегистрационных исследований. Говорить о самой структуре организации пока ещё рано, так как механизм до конца ещё не отработан, отметил Максим Забелин. Напомним, в Башкирии проставили 42 вакцины от коронавируса. Также в республике продолжается вакцинация от гриппа. Как сообщал Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве, прививку проставили более 1,2 миллиона жителей Башкирии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter