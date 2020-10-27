Министр здравоохранения Башкирии объяснил загруженность единой службы записи к врачу

Министр здравоохранения Башкирии объяснил загруженность единой службы записи к врачу

Вчера, 16:34ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшнем брифинге по коронавирусу обсудили жалобу жителей Башкирии на невозможность дозвониться в единую службу записи к врачу (1301). Министр здравоохранения Максим Забелин объяснил причину загруженности линий.

В связи с эпидсезоном и увеличением заболеваемости, в том числе гриппом и ОРВИ, у нас есть пиковые часы, где есть техническая задержка из-за большого количества вызовов, поступающих в один промежуток времени. Просим набраться терпения, сказал Максим Забелин.

Также он добавил, что в данное время идёт увеличение числа операторов и улучшение технической работы, чтобы принимать больше звонков.

Напомним, на брифинге также обсудили дефицит градусников в аптеках. По словам, министра здравоохранения, ртутные термометры скоро выйдут из продаж, поэтому посоветовал покупать электронные градусники. Также он попросил жителей Башкирии не сеять панику.

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