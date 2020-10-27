Министр здравоохранения Башкирии объяснил загруженность единой службы записи к врачу

В связи с эпидсезоном и увеличением заболеваемости, в том числе гриппом и ОРВИ, у нас есть пиковые часы, где есть техническая задержка из-за большого количества вызовов, поступающих в один промежуток времени. Просим набраться терпения, сказал Максим Забелин.