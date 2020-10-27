Коронавирус‌ ‌выявил‌ ‌серьезные‌ ‌демографические‌ ‌проблемы‌ ‌в‌ ‌России‌

Коронавирус‌ ‌выявил‌ ‌серьезные‌ ‌демографические‌ ‌проблемы‌ ‌в‌ ‌России‌

Вчера, 22:44ОбществоPhoto: pixabay.com
В Российской Федерации продолжается «естественная убыль населения». За 8 месяцев текущего года она составила более 346 000 человек.

По информации infox.ru, в январе–августе 2019 года превышение количества умерших над родившимися составило чуть более 219 000 человек. Эксперты задают вопрос — как повлиял на этот показатель коронавирус?

Некоторые специалисты считают, что КОВИД практически не повлиял на демографию. Несколько десятков тысяч умерших — не такая большая цифра, по сравнению с почти двумя миллионами россиян, умирающих ежегодно. В свою очередь, оппоненты сомневаются в объективности данных, предоставляемых оперштабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наконец, некоторые специалисты обращаются не к статистике заболеваемости и смертности, а к данным по заключению браков. Оказывается, в этом году их заключено на 126 000 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это означает, что не созданы более 120 000 семей и значит в 2021–2022 годах еще больше снизится рождаемость.

По мнению аналитиков, люди не хотят заводить семью и рожать детей из-за неопределенности, нервозности, вызванной пандемией, разразившимся кризисом и другими стрессовыми факторами.

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