Коронавирус‌ ‌выявил‌ ‌серьезные‌ ‌демографические‌ ‌проблемы‌ ‌в‌ ‌России‌

Наконец, некоторые специалисты обращаются не к статистике заболеваемости и смертности, а к данным по заключению браков. Оказывается, в этом году их заключено на 126 000 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это означает, что не созданы более 120 000 семей и значит в 2021–2022 годах еще больше снизится рождаемость.