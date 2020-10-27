«Коечный фонд не резиновый»: Минздрав Башкирии пояснил перевод ковид-пациентов на дом

У нас коечный фонд не резиновый. В любом случае, в стационар будут поступать только «среднетяжелые» и «тяжелые» пациенты, а «средние» легкой формы и «легкие» будут дома под наблюдением врачей, рассказала пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алешина.