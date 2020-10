«Коечный фонд не резиновый»: Минздрав Башкирии пояснил перевод ковид-пациентов на дом

Вчера Минздрав России опубликовал девятую версию методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». Согласно документу, теперь взрослые пациенты со средней тяжестью течения болезни без факторов риска будут проходить лечение амбулаторно.

В Минздраве Башкирии Mkset рассказали, что на дому будут лечиться пациенты с легкой формой заболевания и средней формой без факторов риска. В стационар буду поступать только «среднетяжелые» и «тяжелые» пациенты. У нас коечный фонд не резиновый. В любом случае, в стационар будут поступать только «среднетяжелые» и «тяжелые» пациенты, а «средние» легкой формы и «легкие» будут дома под наблюдением врачей, рассказала пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алешина. К работе с пациентами на амбулаторном лечении подключены студенты БГМУ, которые будут контролировать состояние заболевших. При ухудшении самочувствия инфицированных направят в стационар. Напомним, к началу декабря в Башкирии планируют достроить инфекционный госпиталь в Стерлитамаке. Коечный фонд медучреждения рассчитан на 282 пациента, в случае ЧС — на 312. Отметим, что с начала пандемии зарегистрировано 10415 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, ежедневно увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией.

