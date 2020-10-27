Хабиров внёс очередные изменения в режим повышенной готовности к коронавирусу

Хабиров внёс очередные изменения в режим повышенной готовности к коронавирусу

Вчера, 19:37ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в период пандемии коронавируса. Новая редакция документа опубликована на официальном сайте правительства республики.

Согласно изменениям, жителям Башкирии необходимо использовать маски, а также перчатки в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, объектах торговли, финансовых организациях и МФЦ.

Кроме того, в республике усилен режим дезинфекции в общественных местах, такси и транспорте. Управление Роспотребнадзора будет контролировать проведение дезинфекции юрлицами, ИП и самозанятыми.

Также в Башкирии усилена проверка соблюдения масочного режима. Народные дружинники, волонтёры и общественные организации в сфере безопасности будут патрулировать улицы и информировать граждан о соблюдении санитарных норм в период пандемии коронавируса.

Минздрав, согласно новой редакции, должен обеспечить охват лабораторными исследованиями на уровне 150 исследований на 100 тысяч населения.

Указ вступает в силу завтра, 28 октября.

Напомним, за минувшие сутки в Башкирии выявлено 85 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии диагноз подтвердился у 10415 жителей республики. На сегодняшнем брифинге министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса ожидается в конце этого года- начале следующего.

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