Хабиров внёс очередные изменения в режим повышенной готовности к коронавирусу

Напомним, за минувшие сутки в Башкирии выявлено 85 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии диагноз подтвердился у 10415 жителей республики. На сегодняшнем брифинге министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса ожидается в конце этого года- начале следующего.