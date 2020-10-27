Хабиров поблагодарил врачей за работу в пандемию коронавируса

Хабиров поблагодарил врачей за работу в пандемию коронавируса

Сегодня, 14:12ОбществоАнна КононоваPhoto: Instagram Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров вновь рассказал о героях своей рубрики «Жизнь замечательных людей Башкортостана». В этот раз руководитель региона рассказал о врачах, работающих с ковид-пациентами в различных городах республики.

Радий Хабиров рассказал о заведующей инфекционным отделением горбольницы Кумертау Ольге Тарасовой, которая работает в «красной зоне». На странице в Instagram он также упоминает постовую медсестру инфекционного отделения Давлекановской районной больницы Жанну Петрову. В условиях пандемии, по словам Хабирова, женщина делает до 60 капельниц в день. Также глава Башкирии рассказал о фельдшере горбольницы Нефтекамаска Эльвире Юсуповой, которая на днях удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Без внимания не остались и шестикурсники БГМУ Тамерлан Кабиров и Виолетта Гайсина, которые также работают с ковид-больными.

Я благодарю всех, кто трудится в сфере здравоохранения, за труд в такие непростые времена. Мы со своей стороны что можем, делаем, чтобы вам было хоть немного легче, сказал Радий Хабиров.

Напомним, в Башкирии ежедневно растёт количество заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в республике выявлено 85 новых случаев. В Стерлитамаке продолжается строительство ковид-госпиталя, рассчитанный на 282 койки, а в случае ЧС — на 312 мест.

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