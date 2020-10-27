Хабиров поблагодарил врачей за работу в пандемию коронавируса

Радий Хабиров рассказал о заведующей инфекционным отделением горбольницы Кумертау Ольге Тарасовой, которая работает в «красной зоне». На странице в Instagram он также упоминает постовую медсестру инфекционного отделения Давлекановской районной больницы Жанну Петрову. В условиях пандемии, по словам Хабирова, женщина делает до 60 капельниц в день. Также глава Башкирии рассказал о фельдшере горбольницы Нефтекамаска Эльвире Юсуповой, которая на днях удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Без внимания не остались и шестикурсники БГМУ Тамерлан Кабиров и Виолетта Гайсина, которые также работают с ковид-больными.