Главный редактор «Коммерсантъ-Уфа» Наталья Павлова увольняется.

Сейчас она находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию с 5 ноября. Своё решение она в частности объясняет нагрузками и усталостью. 10 лет — это все-таки очень большой срок, я нигде прежде так долго не работала на одном месте,рассказала она ProUfu. Павлову заменит Булат Баширов, ныне занимающий должность заместителя главреда. Напомним, Наталья Павлова возглавляла редакцию «Коммерсантъ-Уфа» с момента создания в 2010 году.

