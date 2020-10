В Северной Атлантике стали более активными российские подводные лодки, что привело в шок британцев.

По сообщению газеты “Известия”, британцы шокированы возможностями российских подлодок, которые могут подойти к берегам Великобритании практически незаметно. При этом в Лондоне утверждают, что увеличилось количество российских субмарин - если раньше замечали всего одну, то теперь можно увидеть две или три. Местные военные эксперты считают, что активность подлодок из России является серьезной угрозой, так как страны НАТО не могут отследить их передвижение.

