Два башкирских города и поселок победили в конкурсе "Лучшая муниципальная практика"

Как сообщает пресс-служба правительства страны, Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил распределение трансфертов между бюджетами субъектов РФ на премирование 24 муниципальных образований – победителей всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика".

Города, ставшие победителями, достигли наилучших результатов в сферах экономической политики и управления муниципальными финансами, ЖКХ и городской среды​​​. Их определяла федеральная конкурсная комиссия под председательством заместителя председателя правительства вице-премьера Виталия Мутко. Для награждения победителей из федеральной казны выделено 40 млн рублей.

В Республике Башкортостан в число муниципальных образований - победителей конкурса вошли: город Октябрьский, Уфа, сельское поселение Урманаевский; в Республике Саха (Якутия): городской округ "Жатай"; в Республике Татарстан - Чистополь; в Чувашской Республике - Чебоксары, Юнгинское сельское поселение; в Краснодарском крае - Анапа, Новороссийск; в Ставропольском крае - муниципальное образование села Султан; в Калужской области - муниципальное образование "Город Калуга", сельское поселение "Деревня Похвиснево"; в Липецкой области - сельское поселение Введенский сельсовет Липецкого муниципального района и Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района; в Новгородской области - Чудово; в Оренбургской области - Сорочинский городской округ, Новоникольский сельсовет; в Пензенской области - Чемодановский сельсовет Бессоновского района и Неверкинский сельсовет Неверкинского района; в Ростовской области - муниципальное образование "Персиановское сельское поселение", "Орловское сельское поселение" и "Егорлыкское сельское поселение"; в Ульяновской области - Ульяновск; в Ханты-Мансийске - Сургут.