Реорганизация БАГСУ отменена по указу врио Главы Башкирии Радия Хабирова

Временно исполняющий обязанности Главы РБ Радий Хабиров отменил указ своего предшественника Рустэма Хамитова реорганизации Института развития образования республики и Учебного центра государственной службы занятости населения. Их планировалось присоединить к Башкирской академии госслужбы и управления (БАГСУ).

Напомним, в мае 2018 года Рустэм Хамитов поддержал предложение правительства о реорганизации образовательных учреждений до 1 октября. Заявлялось, что реорганизация приведет к совершенствованию учебной, научной и организационно-методической базы при подготовке управленческих кадров в республике.