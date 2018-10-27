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Реорганизация БАГСУ отменена по указу врио Главы Башкирии Радия Хабирова
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Bagsu2020215.jpg 500x0 q85 subsampling 2

Реорганизация БАГСУ отменена по указу врио Главы Башкирии Радия Хабирова

Сегодня, 16:27ОбществоЗиля АскероваФото: ufacitynews.ru
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