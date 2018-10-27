Реорганизация БАГСУ отменена по указу врио Главы Башкирии Радия Хабирова
Сегодня, 16:27ОбществоЗиля АскероваФото: ufacitynews.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Указом предыдущего главы республики Рустэма Хамитова Институт развития образования планировалось присоединить к БАГСУ.
Временно исполняющий обязанности Главы РБ Радий Хабиров отменил указ своего предшественника Рустэма Хамитова реорганизации Института развития образования республики и Учебного центра государственной службы занятости населения. Их планировалось присоединить к Башкирской академии госслужбы и управления (БАГСУ).
Напомним, в мае 2018 года Рустэм Хамитов поддержал предложение правительства о реорганизации образовательных учреждений до 1 октября. Заявлялось, что реорганизация приведет к совершенствованию учебной, научной и организационно-методической базы при подготовке управленческих кадров в республике.
Указ об отмене реорганизации подписан новым главой региона 25 октября.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей