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Новый автобус, дороги, лекарства: о чем просили Главу РБ жители Зауралья
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Yrov7512

Новый автобус, дороги, лекарства: о чем просили Главу РБ жители Зауралья

Сегодня, 18:23ОбществоЗиля АскероваФото: пресс-служба Главы РБ
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