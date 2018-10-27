Неделя в Башкирии: Отставки, Башавтотранс, нелегалы и задержание первого зампрокурора

Медиакорсеть вспоминает о том, что случилось на этой неделе, о том, что вы могли пропустить, но должны знать.

Понедельник, 22 октября, начался с официального подтверждения того факта, что все руководство правительства (премьер и 8 вице-премьеров) написали заявления о своей добровольной отставке.

В результате в команде Радия Хабирова остались премьер-министр Рустэм Марданов и три вице-премьера. Новый глава Башкирии остался верен практике жесткой постановки вопроса, в этот раз он потребовал разобраться с ГУП «Башавтотранс». В результате гендиректор Разим Махиянов уволился в этот же день, а коллективу госпредприятия представили нового руководителя.

В этот же день Медиакорсети стало известно, что первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов покинет свой пост в пятницу, 26 октября. Но в этот день он был задержан в аэропорту Домодедово при попытке покинуть страну. Собеседники Медиакорсети связывают эти события в том числе с деятельностью задержанного прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина.

Во вторник, 23 октября, уфимцы столкнулись с «забастовкой» нелегальных пассажиров, Медиакорсеть сделала обзор того, что происходило на улицах Уфы.

В этот же день мы рассказали о решении Верховного суда Башкирии, который лишил прав непьющего водителя-мусульманина. И о том, как в Нуримановском районе Башкирии местные власти воюют с многодетной семьей, отобрали дом и угрожают.

В среду, 24 октября, стало известно о том, что в отношении мэра Нефтекамска Рашита Давлетова завели уголовное дело. Он подозревается в превышении служебных полномочий при передаче служебного жилья сотруднику полиции.

В этот же день в сети распространялось видео стычки между нелегальными перевозчиками и сотрудниками полиции. А в офис Союза автопредпринимателей полиция пришла с обысками. Около 300 водителей с машинами перешли к официальным перевозчикам.

Также 24 октября стало известно, что в Уфе пройдет первая церемония награждения премией «Голос спорта», 1 декабря наградят лучших спортивных комментаторов страны.

В четверг, 25 октября, мы рассказали о пикетчиках, которые пришли с плакатами и стояли перед Домом правительства.

Также в этот день Медиакорсеть рассказала о 59-летнем мужчине без ног, который живет в Абзелиловском районе в доме без воды и света.