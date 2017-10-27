Водитель детдома в Уфе снял видео с призывом помочь сиротам

25-летний житель Уфы Александр Костюхин снял видео, в котором попросил построить детский городок для воспитанников республиканского центра социальной помощи семье и детям на ул. 50 лет СССР 27/1. Молодой человек не может оставаться равнодушным к проблеме сирот и хочет достучаться до других добрых сердец.

В социальном центре, в котором сейчас воспитываются более 50 воспитанников, Александр работает водителем. Своими глазами каждый день он видит, как много не достает детям, оставшимся без родителей, и решил помочь, чем может.

- Я по своей судьбе тоже рано остался без родителей, и по сути я человек, далеко неравнодушный к таким детям, - пояснил Александр Медиакорсети.

В своем видео молодой человек просит благоустроить детский городок и спортивную коробку, которая, как видно на видео, пришла в полную негодность.

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