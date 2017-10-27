В Башкирии на 16% увеличены пособия приемным семьям

Правки в закон внесли депутаты Курултая Башкирии.

Сегодня, 27 октября, депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии на очередном заседании внесли правки в ряд законов социальной направленности. Измения внесены в законы «О ежемесячном пособии на ребенка в РБ», «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в РБ».

– Законопроекты предполагают повышение пособий на детей на 58% и увеличение прожиточного минимума пенсионеров до 8 320 рублей, что повлечет за собой увеличение социальных доплат тем из них, у кого материальное обеспечение ниже этого прожиточного минимума. Доплаты будут осуществляться из федерального бюджета, – пояснил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.