БСК и Палеонтологический институт РАН договорились о сотрудничестве

Башкирская содовая компания (БСК) и Палеонтологический институт Российской академии наук заключили договор о сотрудничестве.

25 октября в Москве представители БСК и Палеонтологического института РАН закрепили свой опыт многолетнего сотрудничества, подписав двустороннее соглашение. Был подписан контракт о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в карьере Шахтау.

Владимир Балабанов (справа) на встрече в Палеонтологическом институте РАН. Фото: Никита Бекасов

Член Совета директоров БСК Владимир Балабанов рассказал Медиакорсети, что промышленная разработка Шахтау дала ученым возможность изучить строение древнего рифового массива, сформировавшегося 280 млн лет назад, в разрезе. В 1985 году участковый геолог карьера Иван Скуин создал музей камня, который после его смерти в 2014 году носит его имя. Музей часто посещают экскурсионные группы российских и иностранных туристов, участники международных научных конгрессов.

Башкирская содовая компания уделяет большое внимание сохранению и пополнению коллекции, активно сотрудничает с учёными Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. Ископаемые рифа изучают известные геологи, палеонтологи и стратиграфы.

- В 2015 году при поддержке БСК вышла книга «Пермский риф Шахтау», в которой были обобщены сведения по истории формирования древнего рифа, дано описание коллекции остатков древних организмов, строивших риф и обитавших на нем, - сказал Владимир Балабанов. – Мы бы хотели создать на базе музея камня имени Ивана Скуина Палеонтологический музей Шахтау. Современный музей, с применением новых интерактивных технологий. Такой, чтобы он стал популярным местом в городе, местом притяжения для горожан, туристов и ученых.

Представители Палеонтологического института поблагодарили Башкирскую содовую компанию за такое сотрудничество. Врио директора Палеонтологического института РАН Алексей Лопатин подчеркнул, что сотрудничество БСК и ученых очень важно в современных условиях, когда немало участников реального сектора экономики не понимают значения науки.

Алексей Лопатин на встрече в Палеонтологическом институте РАН. Фото: Никита Бекасов

- Речь идет о социализации научного знания, - сказал Алексей Лопатин. – с помощью публикаций и музеев мы цивилизируем наше следующее поколение. И наука как краеугольный камень образования и экономики будет драйвером развития всей нашей цивилизации долгие годы. Наука 21 века сегодня может делаться только всем миром.

- Башкирская содовая компания инвестирует в научные исследования, предоставляя ученым беспрецедентную возможность для отбора богатых коллекций ископаемых материалов, - сказал старший научный сотрудник Российской академии наук Алексей Мазаев. - Мы благодарны предприятию за его открытость к сотрудничеству с наукой, грамотный и хозяйский подход к освоению недр. Сегодня карьер Шахтау – это кладовая знаний для российских ученых: многие организмы, встречающиеся здесь, являются новыми для науки. Полученные в результате монографического изучения сведения существенно пополнят базы данных, расширят и детализируют наши представления о биоразнообразии прошлого планеты.

Институт в последние годы провел несколько экспедиций в Башкирию, и уже накоплен огромный материал, который теперь надо сделать достоянием научной и широкой общественности. Ученые института по условиям договора проведут масштабную работу по анализу, научному описанию и систематизации палеонтологических объектов раннепермского периода, извлечённых из недр в ходе разработки известнякового месторождения Шахтау.

Так, например, были найдены очень редкая группа вымерших ракообразных – циклиды, самый древний геликоприон (предок акулы) и раковины с прижизненным орнаментом (им 300 млн лет).

- Уникальные объекты древней флоры и фауны Земли, которые стали достоянием отечественной и мировой науки благодаря промышленной разработке месторождения Шахтау, требуют внимания ученых, - говорит член Совета директоров БСК Владимир Балабанов. - Мы рассчитываем, что сотрудникам Палеонтологического института РАН удастся упорядочить коллекции Музея камня в соответствии с передовым научным знанием и, с нашей финансовой поддержкой, сохранить наследие планеты для потомков.