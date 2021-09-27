«Зубастые» мифы, или Какие установки мешают нам быть здоровыми

Идеальный вариант: если вы подготовились к беременности заранее и пролечили все стоматологические заболевания. Но даже в этом случае не стоит пренебрегать профилактическими визитами к стоматологу во время беременности. Ведь с самых ранних сроков в организме будущей мамы увеличивается гормон прогестерон, который не только отвечает за успешное зачатие и развитие беременности, но и способствует гораздо более быстрому прогрессированию стоматологических болезней. И даже небольшой кариес запросто может перейти в периодонтит, когда воспаляются не только нерв, но и связка, удерживающая зуб. В свою очередь, воспаление мягких тканей может перейти в воспаление кости, которое потребует экстренного хирургического вмешательства. По статистике, кариес обнаруживают в 92% случаев при нормально протекающей беременности и в 94% - при токсикозе. И разумеется, это большой риск для здоровья как мамы, так и крохи.