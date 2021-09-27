«Зубастые» мифы, или Какие установки мешают нам быть здоровыми

Мы собрали популярные мифы и обратились к основательнице клиники цифровой стоматологии Z32, практикующему стоматологу-терапевту Динаре Назаровой, чтобы узнать, есть ли в них хоть крупица истины.
- Как и в любой другой области медицины, в стоматологии существует немало мифов. И вместе с развитием стоматологии их появляется всё больше и больше.
К сожалению, в своей практике мы каждый день сталкиваемся с различными мнениями пациентов как о медицине в целом, так и о стоматологии в частности. Мы каждый день слышим десятки отговорок и оправданий почему пациенты откладывают посещение дантиста. А кто-то в своём страхе перед стоматологами не только затягивает с визитом к врачу, но и пытается лечиться сомнительными народными методами, делая себе только хуже.
И главная причина возникновения этих мифов и неоправданного страха — это, конечно же, недостаточная осведомленность людей. Ведь, как правило, информация черпается из слухов и непроверенных интернет-ресурсов, а потом передаётся дальше «из уст в уста», обрастая всё более страшными подробностями. Поэтому одной из важнейших задач медицинского сообщества я считаю именно информирование людей о новых методах и возможностях стоматологии.
Миф 1. Если ничего не болит, то к врачу ходить не нужно
Как это ни грустно, но таков наш менталитет: мы идём к врачу только в острой ситуации. И это касается не только стоматологии. Во многом такое поведение связано с советской медициной, которой всех принято пугать. А некоторые люди просто не знают, куда пойти, не доверяют врачу, боятся узнать что-то неприятное, не хотят тратить деньги. Но, разумеется, профилактика всегда лучше лечения. Как финансово, так и в плане временных затрат и отсутствия болевых ощущений.
Многие стоматологические болезни начинаются безболезненно, а потому и незаметно. Но... только для вас. Ни одно заболевание полости рта не проходит бесследно для вашего организма. Пораженный кариесом зуб может вызвать обострение хронического тонзиллита, артрита, заболеваний сердца и почек. В общей сложности на сегодняшний день учёные зафиксировали более 60 заболеваний, причиной возникновения которых являются патогенные микроорганизмы полости рта. И обнаружить болезнь на начальной стадии может только врач.
Поэтому, несмотря на то, что в большинстве своём рекомендуют посещать стоматолога два раза в год, нужно помнить, что это минимум. Частота посещения стоматолога с профилактической целью для каждого пациента индивидуальна, определить её может только ваш врач.
Например, беременным женщинам, пациентам с брекетами, пациентам, у которых есть заболевания десен, детям с риском прогрессирования кариеса, желательно проходить профилактический осмотр не реже одного раза в три месяца.
Миф 2. Зубная щетка и паста — все, что нужно для гигиены ротовой полости
На самом деле нет. А вот если к этому набору добавить ирригатор, зубные ёршики, скребок для языка и профессиональную чистку у стоматолога 2-4 раза в год, то этого будет достаточно, и с большой вероятностью вы сохраните свои зубы здоровыми до глубокой старости.
Как бы банально это ни звучало, но состояние зубов напрямую зависит от времени, которое человек уделяет уходу за полостью рта. Мало просто пару минут потереть зубы, необходимо делать это правильно! Поэтому назначать средства по уходу за зубами и подбирать технику чистки должен ваш врач.
Миф 3. Беременным нельзя лечить зубы
Можно! И даже нужно! Терпеть зубную боль одинаково опасно как для беременной женщины, так и для ещё не родившегося малыша. Во-первых, болевые ощущения вызывают сильный стресс, который сказывается на развитии малыша, а во-вторых, скрытые очаги инфекции в ротовой полости матери могут привести к инфицированию ребёнка в утробе матери и даже вызвать преждевременные роды! По статистике, у женщин с пародонтитом (воспалительное заболевание полости рта - прим. ред.) риск преждевременных родов на 15% выше, чем у мам со здоровыми деснами.
Идеальный вариант: если вы подготовились к беременности заранее и пролечили все стоматологические заболевания. Но даже в этом случае не стоит пренебрегать профилактическими визитами к стоматологу во время беременности. Ведь с самых ранних сроков в организме будущей мамы увеличивается гормон прогестерон, который не только отвечает за успешное зачатие и развитие беременности, но и способствует гораздо более быстрому прогрессированию стоматологических болезней. И даже небольшой кариес запросто может перейти в периодонтит, когда воспаляются не только нерв, но и связка, удерживающая зуб. В свою очередь, воспаление мягких тканей может перейти в воспаление кости, которое потребует экстренного хирургического вмешательства. По статистике, кариес обнаруживают в 92% случаев при нормально протекающей беременности и в 94% - при токсикозе. И разумеется, это большой риск для здоровья как мамы, так и крохи.
Если вдруг у вас обнаружились стоматологические проблемы, оптимальное время для их решения – это второй триместр беременности. Но «правило второго триместра» отменяется в случае сильной зубной боли. Это та ситуация, при которой терпеть категорически нельзя: ведь когда больно маме, страдает и малыш. Сегодня медицина шагнула далеко вперёд, и хороший стоматолог обязательно подберёт для вас наиболее щадящий метод лечения и обезболивающие препараты, которые не нанесут вреда малышу.
Также важно помнить, что после рождения ребёнок через поцелуи и прикосновения перенимает микрофлору от своих родителей. Больные зубы родителя могут стать домом для стафилококка – а для маленьких детей нет врага страшнее, чем эта бактерия. И потом, когда придёт время прорезывания зубов, он можно столкнуться с тем, что зубки лезут сразу с дефектами…Поэтому о здоровье полости рта должны позаботиться не только будущие мамы, но и папы.
Подводя итог всему выше сказанному, важно запомнить:
Это еще далеко не все мифы о зубах, а только одни из наиболее распространенных. И на следующей неделе мы обязательно продолжим разговор о том, какие заблуждения мешают нам быть здоровыми.
Справка о компании
Клиника цифровой стоматологии Z32 работает на рынке Уфы с 2013 года, развивая направление бесстрессовой стоматологии. Передовое высокотехнологичное оснащение клиники и штат высококвалифицированных стоматологов позволяют оказывать стоматологические услуги на высоком профессиональном уровне, по шести направлениям: ортопедия, хирургическая стоматология, ортодонтия, профилактика кариеса, терапия и пародонтология.
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