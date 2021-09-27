Заморозки, дождь со снегом: последняя неделя сентября начнется с непогоды

Заморозки, дождь со снегом: последняя неделя сентября начнется с непогоды
Заморозки, дождь со снегом: последняя неделя сентября начнется с непогоды
Сегодня, 05:00ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Средняя температура воздуха на этой неделе ожидается немного ниже нормы.

Согласно прогнозам Башгидрометцентра, сегодня, 27 сентября, в Башкирии ночью местами, а также в целом по региону днем ожидаются кратковременные дожди, в северо-восточных и горных районах — со снегом. Ветер восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит +2…+7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-5°, днем +5…+10°, в северо-восточных и горных районах до +1°.

Напомним, во второй декаде сентября на территории Башкирии преобладала холодная погода со средней температурой воздуха на 1-3° ниже нормы (норма 11°). По прогнозу Гидрометцентра России, в третьей декаде средняя температура воздуха предполагается на 1-2° ниже нормы (норма 8°).

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