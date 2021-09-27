Явлинский госпитализирован с проблемами с сердцем после выборов

Основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского пришлось экстренно увезти в больницу после того, как у него обнаружились проблемы с сердцем. Политик почувствовал себя плохо после опубликования результатов выборов в Госдуму.

Как сообщает news.ru, медики нашли у Явлинского ряд проблем со здоровьем. Они говорят о затрудненном дыхании, тяжести в груди и учащенном сердцебиении. После появления данных симптомов в ночь с субботы на воскресенье, Явлинскому потребовалась медицинская помощь. Медицинский осмотр выявил, что нарушен сердечный ритм. Сейчас по оценке медиков, у Явлинского состояние здоровья средней тяжести. Другие подробности пока неизвестны Со слов председателя «Яблока», руководителя Московского регионального отделения партии Сергея Митрохина, во фракции пока не знают, в каком состоянии находится Явлинский. Дозвониться до него не получается. В 1998 году его уже оперировали по поводу сердца в Германии. На следующий год пришлось сделать повторную операцию политику уже американским врачам. По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснокова, озвученному им ранее, избирательную кампанию, финишировавшую 19 сентября, можно расценивать, как последнюю для партии «Яблоко».

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