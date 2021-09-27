В Уфе еще 19 школ уйдут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19

В Уфе еще 19 школ уйдут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19
В Уфе еще 19 школ уйдут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19
Сегодня, 19:16ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
На сегодня больше половины школ столицы переведены на дистанционное обучение.

Пресс-служба городской администрации Уфы сообщила о переходе еще 19 городских школ на дистанционное обучение. Формат занятий изменится уже 29 сентября. Причина принятия такого решения – неуклонно растущая заболеваемость новой коронавирусной инфекции,в том числе и среди детского населения.

Так, уже с этой среды дистанционно обучаться начнут ученики школ под номерами 4, 24, 34, 37, 80, 98, 100, 129. В списке также указаны центры образования под номерами 26, 29, 53, 69 и лицеи под номерами 1, 42, 107. На дистант отправятся и гимназии, а именно башкирская гимназия № 102, татарская гимназия №65 и гимназии под номерами 91 и 115.

Таким образом, на этой неделе более половины уфимских школ уйдут на дистант. Небольшое уточнение, онлайн обучаться будут только ученики 5-8 классов, а также 10-е классы. Младшие школьники и выпускные классы продолжат обучение в привычном формате.

На сегодняшней оперативке в Правительстве Башкирии министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что на сегодняшний день диагноз коронавирус подтвержден у 291 ребенка по республике. Коронавирус выявили в 542 школах, 120 детсадах, а также в 52 кружках и секциях. Министр сообщил и о том, что карантин введен в 279 школах региона.

Заметим, что первый этап перевода школьников вышеуказанных параллелей на дистанционное обучение не касался Уфы, а вводился лишь в 12 районах Башкирии. 22 сентября озвучивалась информация о том, что коснется перевод на дистанционку лишь районов с наиболее напряженной эпидемиологической ситуацией. Тогда же Минобр Башкирии сообщил, что дистанционка коснется учеников 5, 6, 7, 8, 10 классов в отдельных школах в 12 районах Башкирии. Среди них Абзелиловский, Балтачевский, Белебеевский, Белорецкий, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Чишминский, Мишкинский, Стерлибашевский, Янаульский районы.

Напомним и о том, что на последней оперативке в мэрии Уфы, которая состоялась 21 сентября, мэр Уфы Сергей Греков заявил, что школьники в городе болеют COVID-19 целыми «классами». Градоначальник назвал сложившуюся ситуацию новым вызовом и напомнил о том, что вакцины от коронавируса для детей пока не существует.

Напомним, о том, что коронавирус представляет опасность и для детей было известно еще в середине августа, тогда Радий Хабиров сообщал о том, что в республике четыре ребенка находятся в тяжелом состоянии из-за заражения коронавирусом, они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Озвучил эти данные глава реиона на педагогическом совещании перед началом учебного года.

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