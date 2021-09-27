В Уфе 57 обманутых дольщиков будут восстановлены в правах и получат квартиры

Речь идет о двух домах на севере Уфы, которые начали строить в 2014 году, но сроки сдачи из раза в раз переносились.

Пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Башкирии сообщило хорошую новость о том, что в Уфе 57 обманутых дольщиков получат свои квартиры, а значит будут восстановлены в правах. Речь идет о долгожданном завершении строительства двух домов от застройщика АО «Строитель» по адресам улица Глинки, 5 и Ферина, 15/1. Строительство обоих зданий началось в далеком 2014 году, но сроки сдачи квартир все отдалялись и отдалялись. Замминистра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов также сообщил о том, что завершить возведение обоих объектов удалось силами республики. Так застройщик получил заем в размере 20 миллионов рублей. Что касается ситуации с обманутыми дольщиками в регионе на сегодняшний день насчитывается более 6,5 тысяч обманутых дольщиков и 124 проблемных объекта. Долгострои концентрируются в Уфе и в Уфимском районе, также немало их и в Иглинском районе республики. Напомним и о громких заявлениях Радия Хабирова, которые были озвучены 1 сентября. Тогда глава Башкирии сообщил, что в 2021 году в правах будут восстановлены 2 тысячи обманутых дольщиков. Сообщалось и о том, что из списка 123 долгостроев будут вычеркнуты 47 домов. Хабиров тогда отметил и то, что дольщики 22 домов уже получают компенсационные выплаты. Главное в вышеупомянутом выступлении Хабирова – приблизительный срок окончательного решения проблемы обманутых дольщиков намечен на 2024 год. Такой же срок окончательного решения проблемы Хабиров озвучил и президенту Путину в ходе их недавней рабочей встречи, когда этот вопрос прозвучал и от президента. Незадолго до встречи с Путиным Радий Хабиров обсуждал эту тему на одном из оперативных совещаний в Правительстве Башкирии с исполнительным директором ассоциации застройщиков республики Башкортостан Адель Сайфулииной. Выслушав её доклад глава региона заявил о том, что данная проблема тянется грузом из прошлого. Мы занимаем третье место по количеству обманутых дольщиков. Это плохое место. У нас обмануто 125 домов. Это наследие копилось десятилетиями. Я каждый раз удивлялся, как можно строить так, чтобы в центре Уфы появлялись обманутые дольщики. Был абсолютный беспорядок в этих делах. Это тяжелейшее наследие, которое мы в данный момент решаем.Радий Хабиров

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter