В Перми пройдет концерт в память о жертвах трагедии в вузе

В Перми проведут концерт в память о тех, кто погиб при ЧП со стрельбой в ПГНИУ. Мероприятие состоится в четверг, 30 сентября.

Концерт в память о жертвах трагедии в вузе пройдет в Пермском театре оперы и балета, пишут корреспонденты информационного портала RT. Организаторы концерта сообщили, что на концерте будут звучать духовные музыкальные композиции Павла Чеснокова, Николая Голованова и Виктора Калинникова. Их исполнит хора Parma Voices под управлением Евгения Воробьева. Сотрудники театра констатировали, что речь идет об общем горе, а музыка в тяжелые периоды всегда является спасением для людей. На траурное мероприятие пригласили работников ПГНИУ, а также представителей органов внутренних дел и медиков, которые спасали пострадавших при стрельбе. Пермский театр оперы и балета сообщил, что концерт будет бесплатным. Организаторы предусмотрели и онлайн-трансляцию мероприятия. Пермская власть уже перечисляет финансовую помощь членам семей жертв трагедии в вузе.

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