В Башкирии на этой неделе ожидаются заморозки до минус шести градусов

Завтра, 28 сентября, в Башкирии начнутся заморозки до -6 градусов, также в некоторых районах ожидается дождь со снегом, а на дорогах горных и восточных районах образуется гололедица. Днем столбик термометра будет показывать +5…+10 градусов.
В среду, 29 сентября, погода существенно не изменится: все те же заморозки, однако день пройдут преимущественно без осадков.
Ранее мы писали, что действует предупреждение МЧС об ухудшении погодных условий. В частности, ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с, а также заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-5°.