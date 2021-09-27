В Башкирии может быть снят запрет на продажу спиртного в новогодние праздники

Башкирия, которая на сегодня является единственным регионом, который ограничивал продажу спиртных напитков, кажется готова снять это ограничение. Чиновники сочли его эффективность недостаточной. Отменить ограничение предложили чиновники республиканского министерства торговли и услуг. На данный момент законопроект опубликован на портале проектов и нормативных правовых актов Башкирии для публичного обсуждения.