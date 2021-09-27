В Башкирии 40% многоквартирных жилых домов находятся в неудовлетворительном состоянии

В Башкирии 40% многоквартирных жилых домов находятся в неудовлетворительном состоянии
В Башкирии 40% многоквартирных жилых домов находятся в неудовлетворительном состоянии
Сегодня, 11:22ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Всего в Башкирии по данным ГЖИ насчитывается 17942 многоквартирных домов.

Стало известно, что в Башкирии около 40% многоквартирных жилых домов находятся в не очень удовлетворительном или в полностью неудовлетворительном состоянии. Отметим, что всего в Башкирии насчитывается 17942 многоквартирных домов. Об этом на оперативном совещании сообщил Андрей Агапов председатель Госкомитета по жилищному и строительному надзору.

Отмечается, что Госкомитетом за текущий год было отсмотрено 9857 многоквартирных домов, из которых в 8847 домах были обнаружены нарушения. Известно, что всего было выявлено более 23 тысяч нарушений, по которым было выдано 4507 предписаний, а в отношении юридических лиц и вовсе было возбуждено 1109 административных правонарушений.

Так, среди самых популярных нарушений — коррозия трубопроводов и их неисправность, частичное отсутствие теплоизоляции, а также неисправность фасадов и отсутствие благоустройства территории после ремонта подземных коммуникаций.

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