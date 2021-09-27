Уфимские родители стали чаще покупать детские умные часы

Уфимские родители стали чаще покупать детские умные часы
Уфимские родители стали чаще покупать детские умные часы
Вчера, 12:22ОбществоФото: MTC
Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Уфа вошла в ТОП-5 российских мегаполисов по числу приобретенных детских часов в начале школьного учебного года. В первый осенний месяц объем продаж этого гаджета в салонах розничной торговли МТС вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом детские часы с функцией определения местонахождения ребенка в сентябре покупали на треть чаще, чем в июле 2021 года. Самой популярной моделью среди уфимских родителей является Elari KidPhone 2 с GPS трекером по цене 2490 рублей и с абонентской платой 100 рублей, а наиболее часто приобретаемыми цветами – черный и розовый.

Более 80% продаж детских часов в Республике Башкортостан купили жители столицы. Второе место по количеству приобретенных для школьников умных устройств занимает Стерлитамак, третье место разделили между собой Нефтекамск и Салават.

Сегодня родители все чаще выбирают детские часы как недорогой первый гаджет со всеми необходимыми ребенку функциями. Часы, в отличие от смартфона, сложнее потерять, у них есть функции, позволяющие обеспечивать безопасность детей и контролировать их местоположение и список контактов, и при этом в них нет ничего лишнего – например, отвлекающих от учебы игр.

«Первоклашке не обязательно покупать телефон, потому что он может отнимать много времени. На собственном примере могу сказать, что тут помочь могут и детские умные часы. Просто телефон брать - так его гораздо проще где-то потерять, а часы - на руке», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Материалы по теме:
МТС
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы