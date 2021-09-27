Специалисты оценили метод расчета экосбора, созданный РЭО

Эксперты сообщили о том, что новая методика расчета экосбора в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) приведет к толчку в развитии отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

Они дали положительную оценку документу методики, который был подготовлен Минприроды РФ и Российским экологическим оператором (РЭО). Как сообщает kp.ru, согласно новой методике ставка экосбора будет зависеть от экологичности упаковки. Для компаний будет предусмотрен учет повышающих коэффициентов в зависимости от экологичности товара и упаковки. Исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев отметил, что использование эффективной методики расчета ставок экосбора с учетом экологичности позволит государству стимулировать использование товаров и упаковки, которые могут стать частью экономики замкнутого цикла. В противном случае, сообщает специалист, необходимо увеличить ставки экосбора. Он считает, что в действующей системе РОП ставки не отражают фактические затраты на сбор и обработку отходов по многим материалам. Помимо этого, ставка умножалась на понижающий коэффициент. Сергеев отметил, что внедрение новой методики даст возможность создать эффективную систему РОП и за короткое время перейти к экономике замкнутого цикла. По мнению экспертов, стопроцентный норматив на утилизацию упаковки является важным решением, позволяющим снизить объем отходов, которые вывозят на свалки. Было отмечено, что РОП является мотивацией для сбора отходов. С учетом ошибок действующей системы эксперты признали необходимость внедрения стимулов для переосмысления производителями и импортерами отношения к используемому ими материалу. Заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО “Деловая Россия” Наталья Беляева отметила, что разработанная методика и есть внедрение этого стимула. “Только финансово неудобные условия, создаваемые в отношении дешевых и бесполезных с точки зрения утилизации материалов, смогут изменить выбор производств в пользу недешевых, но необременительных по затратам на утилизацию и РОП материалов”, - считает она.

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