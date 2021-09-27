Скоростной электропоезд «Орлан» соединил Уфу и Оренбург

В Уфе открылся новый маршрут скоростного электропоезда «Орлан» от Уфы до Оренбурга, который теперь будет курсировать в регулярном режиме. Об этом у себя в социальных сетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Так, он отметил, что время в пути составляет менее 6 часов.
— Быстро (менее 6 часов), комфортно и безопасно. А мы уже думаем о новых решениях, — заявил Хабиров.
Известно, что маршрут будет проходить через такие города как Стерлитамак, Кумертау и Мелеуз. Отметим, что до этого у «Орлана» был только один маршрут «Уфа- Кумертау».
Ранее мы писали, что новый маршрут будет запущен 27 сентября в рамках церемонии открытия форума «Транспорт Урала».