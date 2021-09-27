Ректор УГАТУ отсудил у экс-руководителя вуза 5000 рублей за его комментарий в соцсети

Ректор УГАТУ отсудил у экс-руководителя вуза 5000 рублей за его комментарий в соцсети
Ректор УГАТУ отсудил у экс-руководителя вуза 5000 рублей за его комментарий в соцсети
Сегодня, 15:54ОбществоВалерия Панаева
В апреле ректор уфимского государственного авиационного технического университета Сергей Новиков подал в суд на своего предшественника.

Ректор УГАТУ Сергей Новиков добился в суде удаления оскорбительного комментария из соцсетей и возмещения морального ущерба в размере пяти тысяч рублей с экс-руководителя вуза Салавата Кусимова, возглавлявшего вуз с 1992 по 2003 годы. Об этом следует из решения суда, имеющегося в распоряжении редакции Mkset.

Лингвистическая экспертиза показала, что комментарий Кусимова содержит негативную информацию о Новикове, которая дискредитирует ректора УГАТУ. Исходя из этого Кировский суд Уфы частично удовлетворил иск Новикова. Салавата Кусимова обязали удалить комментарий, опровергнуть свои слова, которые теперь решением суда признаны несоответствующими действительности, и возместить Новикову моральный ущерб в размере пяти тысяч рублей, перечислив эту сумму в благотворительный фонд «Иман-Башкортостан». Отмечается, что ответчик Кусимов имеет право подать апелляцию и обжаловать решение суда в течение месяца.

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