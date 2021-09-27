Ректор УГАТУ отсудил у экс-руководителя вуза 5000 рублей за его комментарий в соцсети

Лингвистическая экспертиза показала, что комментарий Кусимова содержит негативную информацию о Новикове, которая дискредитирует ректора УГАТУ. Исходя из этого Кировский суд Уфы частично удовлетворил иск Новикова. Салавата Кусимова обязали удалить комментарий, опровергнуть свои слова, которые теперь решением суда признаны несоответствующими действительности, и возместить Новикову моральный ущерб в размере пяти тысяч рублей, перечислив эту сумму в благотворительный фонд «Иман-Башкортостан». Отмечается, что ответчик Кусимов имеет право подать апелляцию и обжаловать решение суда в течение месяца.