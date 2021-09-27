«Предлагал сделать бомбу и пострелять»: что известно о предотвращенном в Уфе теракте

«Предлагал сделать бомбу и пострелять»: что известно о предотвращенном в Уфе теракте
«Предлагал сделать бомбу и пострелять»: что известно о предотвращенном в Уфе теракте
Сегодня, 16:55ОбществоВалерия ПанаеваФото: скриншот с видео СК РФ
Стали известны новые подробности о теракте, предотвращенном ФСБ на территории Уфы, который собирались совершить пятеро неонацистов. Адвокат одного из задержанных рассказал новые детали дела.

27 сентября стало известно, что в Уфе был предотвращен теракт. По данным центра общественных связей ФСБ РФ, пятеро членов неонацистской группировки в возрасте от 18 до 20 лет задержаны в Уфе по подозрению в подготовке теракта в здании правоохранительной службы, у них изъята самодельная бомба.

Роман Петров, адвокат одного из задержанных, которого следствие считает организатором группы, рассказал, что подозреваемые занимались спортом и состояли в сообществе в соцсети «Вконтакте», где обсуждали, что нужно бороться с наркоторговцами.

«Они хотели собирать информацию о тех, кто продает наркотики, и передавать ее в правоохранительные органы. Никакого неонацизма мой подзащитный не придерживался», — говорит господин Петров.

По слова адвоката, в группе во «Вконтакте» также состоял некий 26-летний мужчина, который в настоящий момент выступает по делу свидетелем. Подзащитный господина Петрова рассказал, что этот мужчина первым стал писать о том, что нужно организовать некую группировку.

«Он познакомился с ними, когда моему подзащитному было только 17 лет. Этот же мужчина написал на них заявление», — добавляет адвокат. Со слов задержанного, именно этот «свидетель» и пытался ребятам внушать идеи экстремизма.

«Этот человек вышел на моего подзащитного два года назад через соцсети. Он предлагал „давайте научимся делать бомбы“, вывозил их играть в страйкбол, привозил страйкбольные ружья, пытался их „затянуть“. А когда понял, что его замысел не воплотится, написал на них заявление», — пояснил адвокат.

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