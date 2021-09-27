«Предлагал сделать бомбу и пострелять»: что известно о предотвращенном в Уфе теракте

«Этот человек вышел на моего подзащитного два года назад через соцсети. Он предлагал „давайте научимся делать бомбы“, вывозил их играть в страйкбол, привозил страйкбольные ружья, пытался их „затянуть“. А когда понял, что его замысел не воплотится, написал на них заявление», — пояснил адвокат.