На Урале машиниста и полицейского обвиняют в изнасиловании ребенка

Участковому полицейскому из Первоуральска Свердловской области предъявлено обвинение в изнасиловании 12-летней девочки. Соучастником преступления также могут быть и еще один местный житель, машинист.

Как пишет 360tv.ru, ссылаясь на местное МВД, потерпевшая обратилась в полицию, и рассказала о двоих мужчинах, совершивших действия сексуального характера в ее отношении. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин. Один из них – участковый полицейский, второй – помощник машиниста, работающий на местном коммерческом предприятии. Второй обвиняемый неоднократно судим, в том числе, по статье за убийство. По данным СК по Свердловской области, обвинения фигурантам дела уже предъявлены. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы, мера пресечения будет избрана в ближайшее время. Также сотрудникам СК предстоит установить, как один из обвиняемых мог быть принят на службу в органы правопорядка.

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