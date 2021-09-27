На Урале машиниста и полицейского обвиняют в изнасиловании ребенка

На Урале машиниста и полицейского обвиняют в изнасиловании ребенка
На Урале машиниста и полицейского обвиняют в изнасиловании ребенка
Сегодня, 16:16ОбществоФото: pixabay.com
Участковому полицейскому из Первоуральска Свердловской области предъявлено обвинение в изнасиловании 12-летней девочки. Соучастником преступления также могут быть и еще один местный житель, машинист.

Как пишет 360tv.ru, ссылаясь на местное МВД, потерпевшая обратилась в полицию, и рассказала о двоих мужчинах, совершивших действия сексуального характера в ее отношении. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин. Один из них – участковый полицейский, второй – помощник машиниста, работающий на местном коммерческом предприятии. Второй обвиняемый неоднократно судим, в том числе, по статье за убийство.

По данным СК по Свердловской области, обвинения фигурантам дела уже предъявлены. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы, мера пресечения будет избрана в ближайшее время. Также сотрудникам СК предстоит установить, как один из обвиняемых мог быть принят на службу в органы правопорядка.

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