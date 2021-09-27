Мэр Уфы заявил, что жители 147 домов в Уфе попросили включить отопление с 1 октября

Напомним, что власти планировали начать подачу отопления с октября, однако жители Башкирии из разных городов Башкирии атаковали соцсети Хабирова с требованием включить тепло раньше, несмотря на теплую погоду. Говоря о ситуации, мэр Уфы заявил, что ходить в пижаме и в теплых носках естественно для климата города. Перед этим сам глава Башкирии посоветовал уфимцам «надеть носочки потеплее».