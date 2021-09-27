Мэр Уфы заявил, что жители 147 домов в Уфе попросили включить отопление с 1 октября

Глава города Сергей Греков добавил, что из-за внештатных ситуаций с ресурсоснабжающими организациями нет отопления в 14 домах, в 32 домах вышло из строя оборудование. В 15 домах в Уфе нет тепла из-за неурегулированности отношений между управляющими компаниями и РСО.
Радий Хабиров призвал "добить" историю с отоплением в 26 соцобъектах, где тепла пока еще нет.
Ранее в пресс-службе мэрии подчеркнули, что начало подачи отопления «не означает, что тепло в домах появится моментально» — с начала пуска тепла до момента, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти от трех до пяти суток. Причина в разветвленности и инертности системы теплоснабжения Уфы.
Напомним, что власти планировали начать подачу отопления с октября, однако жители Башкирии из разных городов Башкирии атаковали соцсети Хабирова с требованием включить тепло раньше, несмотря на теплую погоду. Говоря о ситуации, мэр Уфы заявил, что ходить в пижаме и в теплых носках естественно для климата города. Перед этим сам глава Башкирии посоветовал уфимцам «надеть носочки потеплее».