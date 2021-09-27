Крупные компании могут помочь изменить экологическую обстановку в России

По мнению экспертов, на экологическую обстановку в РФ могут оказать влияние предприятия, которые организуют акции по озеленению городов. Специалисты привели в качестве примера посадку пицундской сосны в Сочи, занесенной в Красную книгу. Акцию поддержали администрация города и компания «Интеррос».

По мнению экологов, озеленение — эффективное оружие в борьбе с изменением климата на нашей планете. При этом в России на долю населения городов приходится 74,1%, пишут newizv.ru. Основную часть времени жители проводят в черте города. Именно поэтому, уверены эксперты, один из главных вопросов благоустройства городов — развитие парковых зон, скверов, озеленение территорий. «В рейтинге самых экологически чистых городов на одно из первых мест я бы поставил Москву. Достаточно сказать, что по количеству зеленых насаждений, которые в последние годы появились в городе, Москва возвращает себе статус самого зеленого мегаполиса России», — сказал Роман Пукалов, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Эксперт отметил, что эти же слова в ближайшем будущем можно будет применить и к городу Сочи. В мае текущего года Роман Пукалов наблюдал за экологической акцией, которая состоялась на верхней приморской набережной недалеко от Российского международного олимпийского университета и на берегу реки Псахе. Автором проекта по озеленению при участии городской администрации и спонсорстве компании «Интеррос» Владимира Потанина стало ООО «Юниверсити Плаза». На побережье Черного моря компания занимает лидерские позиции в гостиничном бизнесе. Посадкой растений в мегаполисах сегодня главным образом занимаются муниципальные власти и собственники частных территорий. Именно поэтому итог не всегда радует, поскольку у городских властей обычно множество проблем и не очень много денег. И тема озеленения не входит в список первоочередных. По мнению Романа Пукалова, следует изменить отношение к природе ряда руководителей крупных предприятий в России, принимающих решения о развитии городских территорий. В противном случае дело не пойдет, уверен он. Как уточняют экологи, никто не призывает предпринимательское сообщество оплачивать все экологические акции в России, как в Сочи. Однако для тех предприятий, которым в будущем предстоит работать в своих городах, это стало бы существенным вкладом в улучшение экологии. Это и есть социальная ответственность бизнеса.

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