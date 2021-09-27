Глава Башкирии поручил усилить масочный режим

Глава Башкирии поручил усилить масочный режим
Глава Башкирии поручил усилить масочный режим
Сегодня, 10:23ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
По мнению Хабирова все совсем расслабились.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима. В частности, он отметил, что все расслабились.

— Эти дни посмотрели соблюдение масочного режима — я хочу сказать, надо подтянуть. Совсем расслабились. По торговым центрам мы говорили, но пока там результатов особых нету: из 30 проверенных объектов только 6 — в зеленой зоне, — сказал руководитель региона,

— прокомментировал ситуацию Радий Хабиров.

Напомним, что в Башкирии число заболевших коронавирусной инфекцией превысило отметку в 65 тысяч, также антирекорд зафиксирован и по смертности всего за время пандемии в Башкирии погибли 1,5 тысячи местных жителей.

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