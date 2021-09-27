Глава Башкирии поручил «сворачивать» массовые мероприятия

Глава Башкирии поручил «сворачивать» массовые мероприятия
Глава Башкирии поручил «сворачивать» массовые мероприятия
Сегодня, 10:50ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Между тем форум «Транспорт Урала» все-таки состоится.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил подчиненным «сворачивать» форумы и массовые мероприятия, после «бурного лета».

— Мы в ходе на оперативном штабе договорились максимально сократить количество публичных мероприятий, — сообщил глава.

Между тем, форум «Транспорт Урала» сегодня все-таки состоится, так как, по словам Хабирова, гости уже приглашены.

Что касается спортивных мероприятий, то будут проводиться только официальные соревнования, остальные же были либо перенесены, либо вовсе отменены. Помимо этого, было отмечено, что проводятся мероприятия в помещениях без зрителей.

Отмечено было и про ограничения культурных мероприятий. Так, спектакли в театрах остались только репертуарные, на которые, к слову, попасть можно только при наличии ПЦР теста или справки о пройденной вакцинации. Отмечается и то, что количество зрителей в зале постепенно сокращается.

Ранее мы писали, что для ограничения для посещения театрально-концертных организаций вводятся с 27 сентября. В случае, если данные документы предъявить нет возможности, билеты можно вернуть.

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