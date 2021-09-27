Глава Башкирии поручил «сворачивать» массовые мероприятия

Отмечено было и про ограничения культурных мероприятий. Так, спектакли в театрах остались только репертуарные, на которые, к слову, попасть можно только при наличии ПЦР теста или справки о пройденной вакцинации. Отмечается и то, что количество зрителей в зале постепенно сокращается.