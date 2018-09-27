В Башкирии прокуратура занялась школой, в которой плохо кормили детей
Сегодня, 13:15ОбществоТатьяна МайороваФото: newsstreet.ru
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Учебное заведение находится в Салаватском районе республики.
Прокуратура республики организовала проверку в общеобразовательной школе села Аркаулово Салаватского района после серии критический публикаций в СМИ.
В материалах журналистов сообщалось, что в одну из школ Салаватского района поставляли некачественную продукцию, особенно акцент был сделан на несвежих мясных продуктах.
Как уточнили в прокуратуре РБ, для проведения проверки привлечены специалисты Роспотребнадзора.
- Будет дана оценка качеству организации питания, поставляемых в школу продуктов,- сообщили представители надзорного ведомства. -
Также будет проведена проверка законности выбора ООО «Давлекановский центр комплексного обслуживания» в качестве поставщика.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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