В Башкирии прокуратура занялась школой, в которой плохо кормили детей

Прокуратура республики организовала проверку в общеобразовательной школе села Аркаулово Салаватского района после серии критический публикаций в СМИ.

В материалах журналистов сообщалось, что в одну из школ Салаватского района поставляли некачественную продукцию, особенно акцент был сделан на несвежих мясных продуктах.

Как уточнили в прокуратуре РБ, для проведения проверки привлечены специалисты Роспотребнадзора.

- Будет дана оценка качеству организации питания, поставляемых в школу продуктов,- сообщили представители надзорного ведомства. -

Также будет проведена проверка законности выбора ООО «Давлекановский центр комплексного обслуживания» в качестве поставщика.