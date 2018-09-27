Минтруд откажется от использования слова «инвалиды»
Минтруд России заявил о своем желании прекратить использовать слово «инвалиды».
Инвалидов станут обозначать терминами, демонстрирующими правозащитную модель госполитики, например, люди с ограниченными возможностями. Об этом пишет RNS.
Минтруд вычеркнет слово «инвалиды» из федерального закона №181 «О социальной защите инвалидов». Еще ведомство откажется от стандартной расшифровки фразы persons with disabilities. Специалисты Федерального бюро медико-социальной экспертизы уже начали писать научно-исследовательский труд на эту тему.
В Минтруде пообещали увеличить в России численность переводчиков русского жестового языка и тифлокомментаторов (переводчиков на язык жестов кино, телепередач и тому подобного).
Рекомендацию об отказе от употребления слова «инвалиды» в Россию направили из ООН. Шесть лет назад Москва приняла соответствующую Конвенцию о правах инвалидов. Комитет ООН по правам людей с инвалидностью поддержал госпрограмму РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы. Однако в ООН указали на проблему с интеграцией инвалидов в российское общество. Особенно это заметно в сфере трудоустройства.