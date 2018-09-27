Минэкономразвития и Счетная палата разошлись в оценке успеха госпрограмм

По словам чиновника, методика оценки Минэкономразвития никем не утверждена. Об этом пишет RNS.

В Счетной палате считают недопустимым проводить оценку госпрограмм без наличия фактической информации по их показателям. В Минэкономразвитии в таких случаях обычно исходят из того, что выполнение проектов составляет 50-70% от запланированного.

По словам Кудрина, сейчас Минэкономразвития использует при оценке успешности госпрограмм никем не утвержденную методику. Между тем Кабинет министров уже работает над ее утверждением. Сейчас оценка эффективности государственных программ имеет четыре градации - высокая, выше среднего, ниже среднего и низкая. В случае отсутствия фактических данных Минэкономразвития заранее считает, что госпрограммы выполнены на 50% или 70% от запланированного. В Счетной палате заявили, что такой подход применять нельзя.

Эксперты ведомства оценивают эффективность госпрограмм по трем степеням — высокая, средняя и низкая. Из-за расхождений в оценки, данные Минэкономразвития и Счетной палаты часто не совпадают. Так нередко первое ведомство оценивает выполнение госпрограмм как «высокоэффективное», а второе — нет.

По мнению главы Счетной палаты, его орган должен более внимательно следить за финансированием неэффективных госпрограмм. В Минэкономразвития отметили, что за последние три года сразу семь государственных программ выполняются на уровне «низком» или «ниже среднего». Речь идет о госпрограммах по развитию доступной среды, промышленности, авиапромышленности, культуры и туризма, Калининградской области, а также по охране окружающей среды и обеспечению доступным жильем.