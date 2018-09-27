Госдума приняла во втором чтении закон о повышении пенсионного возраста

Однако у парламентариев еще остались некоторые вопросы к документу. Об этом 27 сентября пишет газета «Известия».

Примечательно, что из сотен поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста депутаты приняли лишь те из них, которые поступили от президента РФ Владимира Путина и партии «Единая Россия».

Во втором чтении законопроекта было утверждено, что женщины смогут выйти на пенсию в 60, а мужчины в 65 лет. Также на досрочную пенсию смогут претендовать многодетные матери. Сроки назначения накопительной пенсии сохранятся в старых границах пенсионного возраста — с 60 и 55 лет для мужчин и женщин, а также для граждан, перечислявших страховые взносы. Людям предпенсионного возраста предоставят некоторые льготы и меры соцзащиты.

Российские власти отказали в досрочном выходе на пенсию медикам, учителям, а также гражданам, работающим на Крайнем Севере или Дальнем Востоке. Такие льготы были названы пережитком советской системы, когда население заманивали в труднодоступные районы страны не деньгами, а возможностью раньше выйти на пенсию.

Чиновники мотивировали свое решение тем, что досрочные выплаты для отдельных категорий граждан (врачей, педагогов и других) якобы нарушают принципы страховой пенсионной системы. Льготы по досрочному выходу на пенсию, кроме многодетных матерей, сохранили лишь малочисленным народам Севера.