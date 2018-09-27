Эксперт назвал причины нежелания Украины выполнять условия МВФ

В случае исполнения требований международной организации Киеву предоставят средства до Нового года. Об этом 27 сентября пишет газета «Известия».

По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, выполнение властями условий МВФ вызовет протесты населения. Перед предстоящими выборами Киев не хочет терять свой электорат. Однако невыполнение требований МВФ приведет к более тяжелым последствиям.

Без нового кредита курс украинской гривны может заметно снизиться. Что касается антикоррупционной и таможенной реформ, то они уже провалились, считает эксперт.

Бортник добавил, что повышение цен на газ негативно ударит по рейтингам действующей власти. Никто из украинских чиновников не хочет становиться здесь крайним.

По мнению украинского экономического эксперта Александра Охрименко, новый транш от МВФ Украина сможет получить лишь после выполнения Минских соглашений.

Напомним, МВФ начал оказывать материальную помощь Киеву с 2015 года. За это власти страны согласились провести реформы. По условиям договора Киев должен получить от МВФ в целом 17,5 миллиарда долларов. На данный момент Украине перевели только 8,7 миллиарда долларов. Новый кредит должен быть предоставлен до начала 2019 года.