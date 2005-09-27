Абсолютно новый башкирский закон прошел через парламент без единой поправки

Как сообщил на пленарных слушаниях председатель профильного комитета Зифкат Саетгалиев, представлявший проект закона коллегам, по территории республики протекают 12725 рек, насчитывается около 2000 озер, а также более 430 водохранилищ и прудов. В этих водоемах обитает 42 вида рыб, а семь видов занесены в Красную книгу Республики Башкортостан. Однако вопрос борьбы с браконьерством в республике стоит очень остро. «Открыто развивается торговля незаконно выловленной рыбой, в том числе занесенной в Красную книгу», — заявил г-н Саетгалиев. — «Запрещенные орудия лова продаются повсеместно и без ограничений».В то же время рыбоводство в республике, по мнению авторов законопроекта, не развивается.«Из года в год снижаются объемы промышленного лова, артели и хозяйства работают неэффективно», — продолжил глава комитета. — «Из имеющихся водоемов ежегодно добывается до 500 тонн пресноводной рыбы, что крайне недостаточно для потребности населения республики».К сожалению, до настоящего времени в стране и республике отсутствовало законодательное регулирование вопросов рыболовства, сохранения водных биоресуров и развития рыбного хозяйства. Соответствующий федеральный закон был принят только в декабре 2004 года. К подготовке же регионального нормативного акта профильный комитет подошел столь тщательно, что депутаты не отыскали в нем логических, смысловых и терминологических противоречий, не возникло у народных избранников и дополнений к тексту. Весьма уникальный случай, когда законопроект прошел два чтения в Госсобрании Башкирии без единой поправки.